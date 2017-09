Honderd uur werkstraf voor veroorzaker treinongeluk bij Dalfsen

ZWOLLE - De bestuurder van de hoogwerker die vorig jaar een dodelijk treinongeluk bij Dalfsen veroorzaakte is veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur.

De man stak 23 februari met zijn hoogwerker het spoor over en kwam in botsing met de trein van Zwolle naar Emmen. De 49-jarige machinist kwam om het leven, zes inzittenden raakten gewond.De rechtbank in Zwolle vindt dat de 23-jarige man uit Zwolle te grote risico's heeft genomen, doordat hij niet naar de dienstregeling had gekeken en ook niet wist hoe hard zijn hoogwerker kon rijden. De rechtbank noemt dit onbegrijpelijk.Volgens de rechtbank was er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. De leidinggevende van de bestuurder van de hoogwerker had ook een rol, ook hij had naar de risico's moeten kijken.De officier van justitie eiste twee weken geleden 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar. De straf valt lager uit omdat de rechtbank er rekening mee houdt dat de man er veel last van heeft dat hij het dodelijke ongeval heeft veroorzaakt.De 23-jarige man bleef zelf ongedeerd, doordat hij op tijd van de machine sprong.