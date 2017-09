Wigchers Transport druk met vervoer suikerbieten: 13.000 vrachten in 14 weken

Medewerkers van Wigchers Transport laden bieten bij Eexterveen. foto: Edwin van Stenis / RTV Drenthe

SCHOONOORD - "Het is de drukste tijd van het jaar." Dat zegt directeur Hedy Smit van transportbedrijf Wigchers in Schoonoord over de bietencampagne. Het bedrijf is een belangrijke speler bij het transport van suikerbieten.

Geschreven door Steven Stegen

Het Drentse bedrijf vervoert al 65 jaar suikerbieten naar de Suiker Unie. "Mijn opa is er mee begonnen", blikt Smit terug. "En we doen het dus nog steeds. We hebben nu zo'n honderd chauffeurs bij de weg. En dan zijn er nog de ondersteunende mensen."



13.000 vrachten bieten

Wigchers verwacht in veertien weken tijd zo'n 13.000 vrachten bieten naar de fabriek in Hoogkerk te brengen. "Alles is er op gericht om dat zo snel, soepel en veilig mogelijk te doen. Daarvoor is een goede voorbereiding essentieel", weet Smit. Het bedrijf heeft een speciale smeerploeg, die ook op locaties preventief onderhoud aan de vrachtwagen uitvoert.



Want ook de auto's krijgen flink wat voor de kiezen. Directeur Smit schat dat elke vrachtwagen tijdens de campagne zo'n 120.000 kilometers aflegt. "Het gaat dag en nacht door, met uitzondering van zondag overdag." Voor het bedrijf is de campagne er belangrijk. "Het is een kwart van onze omzet."



Record

Door de regen van vorige week is er lichte vertraging ontstaan, maar districtshoofd Harry Visser van de Suiker Unie is een zeer tevreden man. "De campagne loopt heel goed en de opbrengst is prima. Zoals het nu lijkt gaan we op een record af. Als de voortekenen niet bedriegen dan kan dit wel eens de op één na beste oogst worden."