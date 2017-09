De Wolden kan vertrek uit werkvoorzieningsschap Reestmond snel terugverdienen

ZUIDWOLDE - Treedt de gemeente De Wolden uit werkvoorzieningsschap Reestmond, dan kan de gemeente de kosten daarvan in vijf jaar terugverdienen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Aanvankelijk vreesde de gemeenteraad dat stoppen met Reestmond miljoenen euro's zou kosten. Maar de directe kosten bedragen rond de 1 miljoen euro, zo blijkt uit het onderzoek. Volgens het onderzoeksbureau kan De Wolden het vertrek uit de gemeenschappelijke regeling in vijf jaar terug verdienen.De Wolden vormt samen met de gemeenten Meppel, Westerveld en Staphorst het bestuur van Reestmond. Een paar jaar geleden ontstond tussen de gemeenten verdeeldheid over het in dienst nemen van een aantal werknemers die eigenlijk een reguliere baan zouden moeten vinden. In totaal werken bij Reestmond vijftig medewerkers uit de gemeente De Wolden.Doordat De Wolden deels eigenaar is van de Reestmond-panden in Meppel, gaat daar bij verkoop 400.000 euro vanaf. Het resterende tekort van ruim 6 ton verdient De Wolden de komende vijf jaar terug.Wethouder Mirjam Pauwels wil voorafgaand aan het raadsbesluit van donderdagavond geen commentaar geven. Maar volgens CDA-fractievoorzitter Karin Brouwer is het de verwachting dat de oppositie akkoord gaat met uittreding als dat budgetneutraal uitpakt.