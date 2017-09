'Afscheid van directeur stichting Het Drentse Landschap was onvermijdelijk'

ASSEN - Het verschil van inzicht over de toekomst van stichting Het Drentse Landschap was binnen het managementteam zo groot dat ingrijpen onvermijdelijk was.

Dat zegt voorzitter Ali Edelenbosch van de Raad van Toezicht van stichting Het Drentse Landschap in reactie op het vertrek van directeur Erwin van Liempd. Van Liempd was pas sinds mei vorig jaar directeur. Zijn contract is niet verlengd. Bovendien moet hij zijn werk met onmiddellijke ingang neerleggen.Een van de taken die de directeur kreeg was het maken van een toekomstvisie. Maar bij het opstellen van deze visie ontstond binnen het managementteam van Het Drentse Landschap discussie. Het managementteam bestaat bij de natuurorganisatie uit vijf personen."Deze twee partijen gingen niet samen. Het klikte van beide kanten niet. De sfeer was stroef en gespannen", laat Edelenbosch weten. De Raad van Toezicht heeft met alle leden van de directie gesproken om een oplossing voor het conflict te vinden, maar dat heeft niet geholpen.Van Liempd volgde in 2016 Eric van der Bilt op die met pensioen ging. Eerder dit jaar werd zijn tijdelijke contract verlengd.De zoektocht van stichting Het Drentse Landschap heeft de nodige tijd gekost. In de sollicitatiecommissie zaten ook twee leden van het managementteam. "Je moet constateren dat het niet zo gegaan is als verwacht."Voorlopig neemt adjunct directeur Sonja van der Meer de taken over. "Er is nog wel wat nazorg nodig. Je beëindigt een contract niet zomaar. Zoiets wil je niet nog een keer. We gaan nu kijken wat er moet gebeuren. Maar het werk gaat gewoon door."