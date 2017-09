Openbaar Ministerie wil motorclub Satudarah verbieden

ASSEN - Het Openbaar Ministerie (OM) wil motorclub Satudarah laten verbieden. Een woordvoerder van het landelijk parket heeft dat vandaag bevestigd naar aanleiding van een bericht van De Telegraaf.

Binnenkort zal bij de civiele rechter een verzoek worden ingediend voor een verbod, kondigde de woordvoerder aan. Eerder is een identiek verzoek ingediend om motorclub Bandidos te verbieden. De rechter in Utrecht zal die zaak volgende week behandelen.Het OM vindt het bestaan van motorclubs zoals de Bandidos en Satudarah in strijd met de openbare orde. Leden maken zich volgens het OM schuldig aan geweld, handel in drugs en wapens, intimidatie en afpersing.In Drenthe zijn vooral de mortorclubs Satudarah en No Surrender actief. Eerder zei hoogleraar algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen Jan Brouwer dat het weinig zin heeft om een motorclub te verbieden