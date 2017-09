Voorruit discobus gehavend na dodelijk ongeluk Pesse

PESSE - De politie weet nog altijd niet zeker of Ellen Drost zaterdagnacht is komen te overlijden na een aanrijding met de taxibus uit Ruinerwold. De taxibus is feitelijk een groot formaat discobus, waarvan de rechter voorruit is gebarsten. Ook is er schade aan een lamp aan de rechter voorkant.

De bus staat bij bergingsbedrijf Hamstra in Tynaarlo. Volgens politie-woordvoerder Robert-Jan Valkema vergelijkt de technische recherche de schade aan de bus met de verwondingen aan het lichaam van de 18-jarige Drost. "We zoeken sporen die kunnen aantonen of er sprake is geweest van een dodelijke aanrijding", zegt Valkema.De politie wil niet ingaan op de verklaring van de chauffeur uit Ruinerwold. De 24-jarige man zegt dat hij is gestopt, uitgestapt en heeft rondgekeken na de botsing. De politie zoekt wel naar bewijzen daarvoor. "We maken een dossier op en laten het aan het Openbaar Ministerie over of we tot vervolging overgaan. We willen een compleet beeld krijgen wat er met Ellen Drost is gebeurd voor dit dramatische incident. De verdachte blijft verdachte in deze zaak", aldus politiewoordvoerder Valkema.SV Pesse biedt vanavond de mogelijkheid een condoleanceregister te tekenen in het clubhuis. Voorzitter Arend Steenbergen zegt dat er dan opnieuw tijd is om de gevoelens met elkaar te delen, want "het is onvoorstelbaar hoe zeer het dorp met de familie meeleeft. Mijn zonen ook, ze zitten in een vriendengroep met een broer van Ellen."Het condoleanceregister voor Ellen Drost ligt vanaf morgen in ontmoetingscentrum De Wenning. Donderdagmiddag is de begrafenis in besloten kring.