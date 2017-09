VVD-Kamerlid Ziengs vindt boek oud-collega 'geen slimme actie'

Erik Ziengs vindt dat zijn oud-college Ybeltje Berckmoes te ver is gegaan (foto: RTV Drenthe)

DEN HAAG/ASSEN - VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs uit Assen vindt dat zijn oud-collega Ybeltje Berckmoes een stap te ver is gegaan met het publiceren van vertrouwelijke zaken in een boek over de fractie.

De schrijfster hekelt in het boek de cultuur van de partij waarvoor zij tot begin dit jaar in het parlement zat.



Schunnige grappen

In het boek uit ze onder meer kritiek op de grote invloed die de afdeling voorlichting van de VVD zou uitoefenen. Ook is te lezen dat Ziengs de schunnigste grappen vertelt. Verder schrijft Berckmoes onder meer dat Halbe Zijlstra alleen maar bezig is met beeldvorming, demissionair minister-president Mark Rutte de liefde ziet als een probleem, Jeanine Hennis 'echt een bazinnetje' is en Klaas Dijkhoff een blaffende generaal.



"Ik heb ook dingen voorbij zien komen wat we destijds in het volste vertrouwen met elkaar bespraken. Als je met dat soort stukken gaat lopen leuren, dan denk ik dat je een stap te ver gaat", reageert Ziengs.



Frustraties

Ziengs heeft passages uit het boek vanochtend in de krant gelezen. "Ze heeft kennelijk haar frustraties van zich proberen af te schrijven. Dat is dan hopelijk voor haar gelukt. Ik heb haar zien optreden in het programma Pauw gisteravond en dan denk ik: je krijgt het volgens mij als een boomerang terug. Dus of het nu zo'n slimme actie is een dergelijk boek te schrijven en daar heel veel publiciteit voor te zoeken; ik denk het niet."



Teleurgesteld

Ziengs vindt het vooral jammer voor zijn oud-collega. "Ze heeft zes jaar als Kamerlid geacteerd binnen de VVD en daarbij is ze niet echt uit de verf gekomen. Als je dan teleurgesteld bent, reageer dat dan niet af op anderen en als je dat dan wel doet, ga dan niet het materiaal gebruiken wat in een fractie bijvoorbeeld ter tafel kwam in het kader van het bespreken van discussies die landelijk leefden."



Het Kamerlid uit Assen moest het vandaag 'ontgelden' bij zijn collega's in de fractie. "Zij kwamen langs en vroegen allemaal of ik nog een goede mop wist. We maken er wel weer een keer tijd voor", lacht Ziengs.