Rijkswaterstaat stuurt schadeclaims steenslag A28 door

Aannemer Boskalis gaat de schadeclaims over de opspattende steentjes op de A28 afhandelen (foto: archief RTV Drenthe)

DE PUNT - Rijkswaterstaat heeft de schadeclaims over de opspattende steentjes op de A28 afgewezen. De beheerder van het wegennet schrijft in een brief dat de aannemer aansprakelijk gesteld moet worden.





Een week geleden werd de bovenste laag van het asfalt tussen De Punt en Tynaarlo weggefreesd. Hierbij kwam dermate veel gruis vrij dat auto's beschadigd raakten door opspattende steentjes.



Negentien mensen deden melding van schade door opspattende steentjes. De claim wordt daarom doorgestuurd naar aannemer Boskalis. Dat bedrijf handelt de schade verder af, meldt RTV Noord. Rijkswaterstaat zegt niet aansprakelijk te zijn, omdat er een uitzondering bestaat voor werkzaamheden in opdracht van de overheid.