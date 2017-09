Loting beker bekend: Achilles 1894 - WKE'16, MSC - VAKO en VKW - CEC

VOETBAL - Vanavond werd er in Heerenveen geloot voor de eerste knock-outronde in de noordelijke districtsbeker. 142 clubs uit Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel overleefden de poulefase, al hoefden de hoofdklassers daar weinig voor te doen. Zij hadden vrijstelling.

Hieronder de ontmoetingen met Drentse clubs in de eerste knock-outronde:Ruinen - StaphorstNieuw Roden - Achilles 1894 (zat)Drenthina - Fit BoysHoogeveen (zat) - HZVV 2Dalen - DZOHFC Meppel - AngelsloHZVV - Titand'Olde Veste '54 - SVN '69Staphorst 2 - ElimHOC - GomosDe Weide - Fc ZuidlarenMSC - VAKOAnnen - Hoogeveen - zonVKW - CECWacker - EmmenAchilles 1894 (zon) - WKE '16Sweel - SVBOSVV '04 - BeilenWitteveense Boys '97 - TwedoSteenwijker Boys - AlcidesDe wedstrijden worden gespeeld in de periode van 7 tot en met 12 november. Indien er voor één van de partijen een competitiewedstrijd op het programma voor genoemd weekend staat, of in de komende periode nog wordt vastgesteld, zal de te spelen bekerwedstrijd worden verplaatst naar de midweek voorafgaande aan het genoemde weekend.Verenigingen kunnen in onderling overleg de wedstrijd verplaatsen, waarbij geldt dat dit mag naar een vroegere datum maar uiterlijk zondag 12 november 2017.Gorecht - LoppersumFVV - HFC '15Aduard 2000 - Oranje NassauBedum - DVC AppingedamThe Knickebockers - sc Stadspark (zat)Noordwolde - VEV '67Winsum - GrijpskerkSJS - VVSvv Groningen - PoolsterGroninger Boys - Pelikaan S.Wildervank - MamioStadskanaal - PKC '83ZNC - NEC DelfzijlVeendam 1894 - Be Quick 1897Siddeburen - Fc LewenborgBe Quick 1897 2 - Ter Apel '96WVV - AlteveerStadspark - zon - HeiligerleeZuidhorn - MuntendamGRC Groningen 2 - ASVBDrachten - MakkumFC Birdaard - RijperkerkOeverzwaluwen - OosterlittensDokkum - sc Bolsward (zat)Gorredijk - VWCBalk - Fc WolvegaHeerenveen - DelfstrahuizenBCV - MarrumDe Sweach - Blauw Wit '34Oudehaske - Heerenveense BoysStiens - DronrijpZeerobben - LeovardiaKollum - BuitenpostLAC Frisia 1883 - winnaar Oostergo / AnjumJubbega - Griffioensc Berlikum - TzumarumWTOC - Drachtster BoysNijland - Read Swartsc Twijzel - Be Quick D.Ternaard - t Fean '58Renado - TrinitasDIO Oosterwolde - SWZ Boso SneekUdiros - sc TrynwaldenBakkeveen - ODVBoornbergum '90 - Hardegarijpsc Bolsward - zon - FVCsc Franeker - Geel WitDESZ - Flevo BoysFC Oldemarkt - UrkTonego - GenemuidenUrk 2 - Steenwijkerwold