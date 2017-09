Deventer voetbalsupporters slopen bus in Emmen

EMMEN - Supporters van Go Ahead Eagles hebben afgelopen vrijdagavond grootschalige vernielingen gepleegd in één van de twee pendelbussen die fans van het station Emmen-Zuid naar het stadion van FC Emmen hebben gebracht. Dat meldt de Deventer voetbalclub.

De bussen waren geregeld door Go Ahead Eagles om fans die met de trein naar de wedstrijd tegen FC Emmen waren gekomen, naar het stadion en terug naar het station te brengen. De vernielingen zijn gepleegd na de wedstrijd, schrijft RTV Oost Volgens de club zijn onder meer de verlichting, de bedrading, de deuren en de spiegels gesloopt. "De club betreurt en veroordeelt deze vernielingen ten zeerste en streeft ernaar de aanzienlijke schadepost te verhalen op de daders", zo staat op de website van Go Ahead Eagles te lezen.De politie doet ondertussen nog onderzoek naar ongeregeldheden op het station in Zwolle later op de avond, waarbij een groep Eagles-supporters betrokken zou zijn geweest. De club wil geen uitspraken over dit incident doen, totdat duidelijk is wat er precies is gebeurd.