Dijkema en Oranje naar kwartfinale EK volleybal

Laura Dijkema (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Laura Dijkema uit Beilen en de Nederlandse volleybalsters hebben zich overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van het EK in Azerbeidzjan. De ploeg van coach Jamie Morrison won in de tussenronde met 3-0 (25-18 25-8 25-21) van Kroatië.

Oranje speelt donderdag tegen Italië om een plek in de halve eindstrijd.



Nederland moest tegen de Kroaten een extra wedstrijd spelen omdat het team na de nederlaag tegen Servië als tweede was geëindigd in de groep. Het bleek uiteindelijk een duel waarin Oranje extra vertrouwen kon op doen. Na het verlies tegen de Servische vrouwen won het team wel van Tsjechië, maar echt soepel ging dit niet. Maar tegen Kroatië had de ploeg de eerste twee sets het initiatief volledig in handen. In de tweede set wist Kroatië slechts acht punten te maken.



In de derde set pakte Kroatië wel een 7-1 voorsprong. Maar Nederland boog de achterstand knap om en besliste de wedstrijd met 25-21.