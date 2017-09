Elma de Vries verkozen tot Marathonschaatsster van het Jaar

MARATHONSCHAATSEN - Marathonrijdster Elma de Vries uit Meppel is door de KNSB uitgeroepen tot Marathonschaatsster van het Jaar. Ze werd vanavond in Thialf aan het einde van de training gehuldigd.

De Vries won het afgelopen seizoen de KPN-cup, een klassement over dertien wedstrijden. Ook leek ze de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee te gaan winnen, maar vlak voor de finish ging ze in leidende positie onderuit."Dit was een grote verrassing", lacht de Meppelse. "We waren aan het trainen toen er ineens allemaal mensen bij de baan kwamen met taart en zo. Het afgelopen seizoen is alweer een tijd geleden. Hier hield ik geen rekening mee."Het is niet de eerste keer dat de De Vries wordt onderscheiden door de KNSB. In 2007 en 2008 ontving ze de Dick van Gangelen-trofee, een prijs voor de aanvallendste schaatsster.Voor het nieuwe seizoen is de 34-jarige De Vries ambitieus. "Met de ploeg trainen we nu meer op snelheid. Ik wil een poging doen om me te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Daarbij richt ik me op de 1.500 en de 3.000 meter."