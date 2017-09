Inwoners recreatiepark Anloo voeren actie tegen beëindigen permanente bewoning

ANLOO - Inwoners van Recreatiepark Anloo gaan vanaf donderdag meerdere dagen actievoeren tegen het besluit van de gemeenteraad van Aa en Hunze om permanente bewoning op het park te beëindigen.

De rechter bepaalde eind juli nog dat de gemeente in haar gelijk staat met het willen beëindigen van de permanente bewoning op het park. Bewoners van chalets op het recreatiepark zijn sindsdien nog niet vertrokken.Volgens een actievoerder is de aanzet tot het verplicht laten uitschrijven als inwoner van Aa en Hunze inmiddels begonnen. "De eerste zeven mensen moeten voor maandag uitgeschreven zijn van hun huidige woonadres en mogen niet meer verblijven in hun, op eigen grond staande, chalet.""De ongeveer veertig bewoners met een gemiddelde leeftijd van 67 jaar zijn verbolgen over de non-communicatie van de 21 raadsleden. Slechts enkele hebben gereageerd op de uitnodiging om te komen praten en kijken. De actie zal zich daarom ook op hen richten. De door de gemeente toegezegde hulp is een wassen neus gebleken. De beloftes van de vorige burgemeester waren holle frasen. Vandaar dat de actie bij het gemeentehuis start", aldus een van de actievoerders.Als de bewoners niet vertrekken, kan de gemeente Aa en Hunze een dwangsom van 30.000 euro opleggen. De protest-meerdaagse begint donderdag om 14.00 uur bij het gemeentehuis in Gieten en krijgt volgens de actievoerders een vervolg door de gemeente.