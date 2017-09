Man uit Groningen aangehouden na massale vechtpartij op Rodermarkt

RODEN - De politie heeft vanavond op de Albertsbaan in Roden een 37-jarige man uit Groningen aangehouden vanwege betrokkenheid bij een massale vechtpartij.

Op de Albertsbaan, waar de Rodermarkt aan de gang is, gingen twintig personen met elkaar op de vuist. Volgens de politie was een echtpaar geslagen, waarna omstanders er zich mee bemoeiden. Daarbij werden over en weer klappen uitgedeeld.Volgens de politie bleef het na de aanhouding nog even onrustig. "Vrienden van de verdachte waren het niet eens met de aanhouding. Uiteindelijk dropen de vechtersbazen af", aldus een politiewoordvoerder.De verdachte zit vast in het cellencomplex in Assen.