CU Meppel wil snellere bestrijding van Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop in Drenthe (archief RTV Drenthe)

MEPPEL - Ina Booij van de ChristenUnie Meppel wil dat er snel iets wordt gedaan aan de Japanse Duizendknoop.

De plant komt dwars door funderingen van huizen heen, maar breekt ook door asfalt en zorgt voor schade aan dijken. Booij stelde vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Het college zegt begin 2018 met een uitgewerkt bestrijdingsplan te komen.



Dat vindt de ChristenUnie te laat. De partij zegt dat het duidelijk is welke bestrijdingsmiddelen er zijn. En ze wil dat er snel maatregelen komen.



Onderzoek

Het college liet onderzoek doen naar de Japanse Duizendknoop. Zo is er een inventarisatie gemaakt van waar de plant groeit en hoe groot de omvang van het probleem is. De bestrijding van de plant is een langdurig traject waar kosten aan verbonden zijn, schrijft het college.



De plant in Meppel

Één plant in Meppel is aangeplant door de gemeente zelf. De overige planten komen daar door vervuilde grond, uit aangrenzende tuinen of doordat inwoners zelf de planten in de plantvakken van de gemeente hebben gezet.