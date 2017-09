Twintig toekomstige hoogspanningsmonteurs volgen opleiding met baangarantie

De studenten worden opgeleid tot hoogspanningsmonteur op zee (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Vandaag tekenen twintig offshore-monteurs in de dop een contract voor een versnelde opleiding bij het Drenthe College in Emmen.

Na het afstuderen krijgen ze gegarandeerd een baan bij het bedrijf Visser en Smit Hanab. De cursisten krijgen al betaald tijdens de opleiding.



Hoogspanningsmonteur

Erwin Koops van detacheringsbedrijf Workforce Nederland is nauw betrokken bij het project. "Ze worden opgeleid tot hoogspanningsmonteur", vertelt hij. "Dat betekent dat ze een grote kabel van onder uit de grond aansluiten op het netwerk. Dat gebeurt op zee, offshore, acht maanden lang. De rest van de tijd doen ze andere dingen."



Intensief

De opleiding eist veel van de cursisten, vertelt Koops. "Niet iedereen is geschikt voor de offshore markt, je moet minimaal veertien dagen van huis kunnen zijn, het gezin moet er ook achter staan. Daarnaast is het heel secuur werk, en het gaat om een verkorte opleiding die heel intensief is. De druk is groot."



Opleiden voor de praktijk

De cursisten hebben een verschillende achtergrond. Een groot deel komt uit de WW of had een flexcontract. "Ik denk dat dit soort opleidingen de toekomst wordt, dat dit de manier is om opleiding en werk met elkaar in overeenstemming te brengen", aldus Koops.



"Belangrijk is dat je dat je als bedrijfsleven met de overheid en het UWV mensen opleidt voor de praktijk en samen investeert. De opleiding kost ongeveer 35.000 euro per persoon, dus het is een flinke investering."