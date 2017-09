Is het Elpermeer een pingoruïne?

ELP - Een vlot van 3 bij 4 meter drijft vandaag op het Elpermeer bij Elp. Het meer staat te boek als pingoruïne, maar is dat ook zo? Om daar zekerheid over te geven, doen onderzoekers van de Universiteit Utrecht vandaag onderzoek.

"Om het echt te weten, moet je eerst boren", zegt Wim Hoek van de universiteit. En dat gaan ze vandaag ook doen.Wim Hoek legt in de video uit wat een Pingoruïne is en hoe ze te werk gaan vandaag:Een pingoruïne is een restant van een ijsheuvel van de laatste ijstijd. Drenthe heeft meer pingoruïnes zoals het Mekelermeer en het Esmeer.Het Elpermeer is niet zo diep. "Het vlot ligt een halve meter boven het water. De boor is twee meter lang, maar we kunnen tot een meter of twintig. Als het een echte pingoruïne is dan kan het zijn dat het zo diep is."Of het een pingoruïne is, is te zien in laagjes in de bodem. "Dan is er sindsdien een hele laag met afzettingen in terechtgekomen: bladresten, plantenresten, stuifmeel, zand en dan vinden we onderin nog het staartje van de ijstijd."Na de boringen wordt het materiaal onderzocht in een laboratorium. Daarna kan pas echt gezegd worden of het Elpermeer een pingoruïne is.