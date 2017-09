Stelling: Ik erger mij aan bestuurders van landbouwvoertuigen

ASSEN - Boeren zijn druk bezig om hun bieten van het land te halen, en ook maïs en aardappelen worden geoogst. En dat betekent meer landbouwverkeer op de weg.

Veel verkeersdeelnemers ergeren zich aan de trekkers die in deze tijd op de weg rijden. Inhalen is lastig en automobilisten rijden vaak in een lange sliert achter de landbouwvoertuigen aan.Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) waarschuwt voor modder op de weg. Bij regen kan dit voor gladde wegen zorgen. Ook adviseert het VVBD om afstand te houden bij het inhalen, omdat automobilisten anders tegenliggers niet goed kunnen zien achter de grote landbouwvoertuigen.Irritant of moeten we als landbouwprovincie niet zeuren over landbouwverkeer? Reageer op de stelling:Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.