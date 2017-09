Groen licht voor aanleg zonnepark Groningen Airport Eelde

EELDE - De bouw van het zonnepark op vliegveld Eelde kan doorgaan. Initiatiefnemer Groen Leven heeft subsidie gekregen van de overheid. De subsidie komt uit het potje stimulering duurzame energie.

Daarmee is de laatste hobbel in de aanvraag genomen.Groiningen Airport Eelde en Groen Leven beginnen nu met de voorbereidingen voor de bouw van het zonnepark. Naar verwachting start de aanleg medio 2018.Het zonnepark met 77.000 panelen komt op het middenterrein van de luchthaven, in de driehoek tussen de taxi- en landingsbaan en het platform. Het gaat om een totale oppervlakte van twintig hectare. De zonnepanelen leveren genoeg stroom voor 5.500 huishoudens.De aanleg van het zonnepark op het middenterrein is een eerste fase. Op termijn wordt gekeken naar uitbreiding van het park op andere gedeelten van het luchthaventerrein. Het zonnepark moet in de toekomst onderdeel worden van een energielandgoed met groene energieproducten.