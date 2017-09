Eenmalige comeback veldrijdster Esmee Oosterman in Gieten

Esmee Oosterman (foto: RTV Drenthe)

VELDRIJDEN - Esmee Oosterman (20) staat zondag aan de start van de Superprestige veldrit in 'haar' Gieten. Het is geen comeback in de sport, maar een eenmalige uitstapje.

Geschreven door Karin Mulder





"Ik vind het roeien ook heel leuk. In combinatie met m'n studie zit ik aan het plafond van wat ik kan op de fiets. Alleen als ik er veel meer tijd voor vrij zou kunnen maken, zou ik nog beter kunnen worden. Maar dat heb ik er niet voor over. In juli was het roeiseizoen afgelopen en toen ben ik op de fiets gestapt. Dus ik sta goed voorbereid aan de start zondag", aldus Oosterman.



Carrière

Oosterman werd in 2016 tiende tijdens het NK veldrijden. Ze reed EK's en WK's voor beloften en wereldbekerwedstrijden bij de senioren.

