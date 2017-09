Basisscholen Westerbork trekken aan de bel: te weinig lokalen

MFA De Groene Borg in Westerbork, waar beide scholen inzitten. (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting / Jorn Reuvers)

WESTERBORK - De medezeggenschapsraad van IKC De Lindelaar trekt samen met CBS de Wegwijzer aan de bel bij de gemeente Midden-Drenthe. Er zijn te weinig lokalen.

"Het is continu zoeken, dat is eigenlijk het hele verhaal", vertelt Erik Reintsema bestuurder van medezeggenschapsraad van De Lindelaar.



Te veel leerlingen

Multifunctionele Accommodatie de Groene Borg, opgeleverd in 2014, huisvest de twee scholen, maar sinds het begin hebben beide scholen een tekort aan lokalen. Volgens Reintsema komt dat door de leerling prognose waarop de school gebouwd is. "Die is op basis van geboortecijfers", vertelt de bestuurder van de medezeggenschapsraad.



De school heeft alleen te maken met veel zij-instromers. Zoals jonge gezinnen die in Westerbork zijn gaan wonen, maar ook leerlingen van het azc.



Reintsema zegt dat de gemeente vindt dat de school, op basis van de dalende geboortecijfers vanzelf 'past'.



Les in de lerarenkamer

Volgens Reintsema hebben beide scholen de afgelopen jaren geprobeerd om het ruimtegebrek op te vangen door leerlingen in de lerarenkamer les te geven en om het handvaardigheidslokaal creatief te gebruiken als leslokaal. "Leraren hebben zichzelf iedere keer in dienst gezet van het kind", vertelt Reintsema.



Wethouder Gert-Jan Bent heeft de scholen laten weten tijdelijke lokalen te willen realiseren in het oude gemeentehuis, maar daar zijn de scholen het niet mee eens. De Groene Borg is ooit gebouwd met de bedoeling om alles op één terrein te houden. "Je trekt wél een school uit elkaar", zegt Reintsema.



Oplossing vanuit school

Zelf willen de scholen graag een oplossing om tijdelijke units te zetten op het terrein van de Groene Borg, zodat leerlingen niet door Westerbork hoeven te fietsen en het onderwijs op één plek blijft.



De raadsfracties en Gemeentebelangen Smilde, Beilen, Westerbork hebben een motie ingediend om het onderwijs op een plek te houden.



Donderdagavond stemt de raad over de motie.