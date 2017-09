Stationskat Muts uit Coevorden is dood

COEVORDEN - Zondag trippelde stationskat Muts nog over het perron van het station in Coevorden. Gisteren moest baasje Bas Vrenken hem laten inslapen.

''Hij was gewoon oud en werd heel mager. Wij hebben Muts al twaalf jaar, waarschijnlijk is hij zestien jaar geworden."Muts was een bekendheid in Coevorden. Op zijn drie pootjes wandelde hij dagelijks naar het station om daar te worden geaaid door treinreizigers Vorig jaar werd de kat landelijk bekend toen hij een ritje maakte in de trein van Coevorden naar Zwolle.Muts is dood gegaan aan nierfalen en leverproblemen.Bekijk hieronder de tv-reportage die we vorig jaar over Muts maakten: