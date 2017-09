Assen steunt Groningen Airport Eelde toch met 4,6 miljoen

ASSEN - De gemeente Assen gaat toch investeren in de doorontwikkeling van Groningen Airport Eelde (GAE). Assen draagt de gevraagde 4,6 miljoen bij, maar wordt daarbij wel geholpen door de provincie.

Dat is de uitkomst van gesprekken tussen gedeputeerde Cees Bijl en de gemeente.De aandeelhouders van de luchthaven hebben een plan gemaakt om GEA verder te ontwikkelen, daar is 46 miljoen euro voor nodig. De gemeente Assen was als aandeelhouder ook om een miljoenenbijdrage gevraagd, maar Assen liet eerder dit jaar weten zelfs na te denken over het opstappen als aandeelhouder en het vliegveld een eenmalige bruidsschat te geven. Gedeputeerde Bijl zag dat niet zitten.De oplossing: Assen draagt haar 4,6 miljoen bij. Maar omdat dat bedrag een grote hap neemt uit het budget van de gemeente en Assen dat dan niet uit kan geven aan sociaal-economische ontwikkelingen die de stad wil uitvoeren springt de provincie bij. Assen krijgt als compensatie maximaal 10 jaar 210.000 euro per jaar. Dus Assen is dus jaarlijks niet 460 duizend euro maar 250 duizend euro kwijt aan Groningen Airport Eelde.De provinciale politiek in Drenthe en Groningen stelt als voorwaarde voor de mega-investering in GAE dat het bedrijfsleven mee-investeert met een bedrag van 11,7 miljoen.De provincie Drenthe heeft met de gemeente Assen ook afgesproken dat Assen minder geld krijgt als het bedrijfsleven meer dan die 11,7 miljoen wil investeren in GAE.Los van investeringen om de luchthaven toekomstbestendig te maken moet de provincie nog oplossingen vinden voor toekomstige problemen.Nu betalen alle luchthavens in ons land de luchtverkeersleiding samen. Schiphol betaalt het grootste deel. Straks moet Eelde dat zelf gaan doen, waardoor de kosten met 2 miljoen euro per jaar stijgen.Vorig jaar is door staatssecretaris Dijksma besloten dat die maatregel voorlopig wordt uitgesteld. Maar de dreiging is niet van tafel, weet ook gedeputeerde Cees Bijl die, zodra er een nieuw kabinet is, daar in Den Haag over om tafel gaat.Als nieuwe bedrijven zich op het vliegveldterrein gaan vestigen, krijgt het Rijk nu de opbrengsten van van de verkoop van de grond. Ook hiervoor moet Bijl nog naar Den Haag om te onderhandelen over een oplossing zodat het geld in GAE geïnvesteerd kan worden of terecht komt bij de regionale aandeelhouders.