Meer ruimte voor economie in nieuwe Drentse omgevingsvisie

ASSEN - Drenthe krijgt een nieuwe omgevingsvisie. Provinciale Staten heeft daar mee ingestemd, alleen de PVV was tegen.

De omgevingsvisie is kort gezegd een zeer groot document met kaarten en regels wat waar in Drenthe wel mag en wat niet.Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zijn tevreden over hoe de oude omgevingsvisie uit 2010 functioneert. Toch moet een aantal zaken worden worden aangepast, zoals Sterke Steden, Energielandschappen en Vrijetijdseconomie. Het doel is meer economisch ruimtegebruik: dus er moet meer kunnen, als het maar past binnen de regels.Drenthe wil in de toekomst alle energie duurzaam laten opwekken en energieneutraal zijn. Daarvoor wil GS toestaan dat iedereen overal energiewinningsprojecten kan starten, groot en klein. Er zitten wel voorwaarden aan: een project moet ruimtelijk ingepast en maatschappelijk geaccepteerd zijn. Dit heet het 'ja, mits-principe'.Hiermee moet worden voorkomen dat bijvoorbeeld de bouw van grootschalige windmolenparken plaats kan vinden, zonder dat bewoners en de provincie er zeggenschap op hebben of er profijt van hebben. De kans op succes bij nieuwe energieprojecten wordt het grootst als deze van de samenleving zelf zijn, zo denkt de provincie.De mogelijkheden voor energieopwekking door de landbouw moeten worden vergroot, maar ook de mogelijkheden voor schaalvergroting binnen de landbouw. De agrarische sector is de grootste grondgebruiker in Drenthe. De landbouw moet de grond wel efficiënter en duurzamer gaan gebruiken.Maar deze visie op de toekomst van de landbouw was voor de PVV niet concreet genoeg. De partij vreest dat de ontwikkelmogelijkheden voor de agrarische sector onvoldoende zullen zijn, omdat natuur in de omgevingsvisie ook heel belangrijk is.Als toeristische provincie is Drenthe deels afhankelijk van de vrijetijdseconomie. In 2015 werd er ruim 1 miljard euro omgezet en gaf de vrijetijdseconomie werk voor 14.000 mensen, oftewel één op de negen banen in Drenthe. De omzet moet kunnen groeien met 100 miljoen en 1.500 extra banen in 2020.Daarvoor moet de Drentse natuur op zijn minst even toegankelijk blijven zoals nu, of toegankelijker worden gemaakt. Dus bijvoorbeeld meer ruimte voor fietspaden en ruimte voor ontwikkeling van bestaande en nieuwe locaties voor dagrecreatie. Op locaties zoals bij het TT Circuit gaat de rode loper uit voor nieuwe dagattracties.Voor de verblijfsrecreatie constateert de provincie dat de kwaliteit van de overnachtingsmogelijkheden deels niet is mee gegroeid met de veranderde vraag van toeristen . Daar zal de recreatiesector zelf iets aan moeten doen. De provincie moet voldoende ruimte bieden voor aanpassingen van huidige bedrijven en nieuwe ontwikkelingen. Recreatieterreinen die niet meer aan de eisen van de tijd voldoen, moeten een andere functie kunnen krijgen of zelfs verdwijnen.De provincie blijft tegen permanent wonen op recreatieparken, maar op basis van een goed plan blijft het wel mogelijk, het zogeheten 'nee, tenzij-principe'.GS en PS willen bruisende steden die het centrum zijn van werkgelegenheid. Daarvoor moeten er voldoende (nieuwe) voorzieningen zijn. Op het platteland verdwijnen steeds meer voorzieningen. Emmen, Assen, Meppel en Hoogeveen zullen als regionale centra belangrijker worden voor het omliggende platteland. Voorwaarde is dat de steden kunnen groeien als mobiliteitsknooppunten.Door de financiële vastgoedcrisis en de toe genomen winkelleegstand moeten centra van de binnensteden worden aangepast Met een steeds ouder wordende bevolking neemt de vraag naar levensloopbestendige woningen toe. Tegelijkertijd is er een daling van het aantal huishoudens in de buitengebieden. De verschillen tussen platteland en stad zullen groter worden, waardoor ook vraag en aanbod op de woningmarkt. Daar moeten oplossingen voor komen.Het duurt nog wel even voordat de nieuwe Drentse omgevingsvisie klaar is. De komende tijd wacht onder meer nog een MER (Millieu Effect Rapportage). In het najaar van 2018 moet de omgevingsvisie af zijn en weer mee kunnen tot 2030.