Notoire oplichter moet opnieuw de cel in

Oplichter moet de cel in (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Voor oplichting en flessentrekkerij moet de 50-jarige René B. drie maanden de cel in. Hij kreeg ook een voorwaardelijke celstraf van een maand en moet gedupeerden bijna 4.400 euro terugbetalen.

De man zonder vaste woon- of verblijfplaats sloeg in de zomer van 2015 toe in Eext, Eelde, Assen, Annen, Roden en Beilen. Hij tankte zonder te betalen en kocht op de pof sterke drank voor niet bestaande ‘klanten op een beurs’.



Herkend

Ook verbleef de man 24 nachten in een hotel in Eext zonder te betalen. Daar werd hij door een politieman herkend, die zat te dineren. De oplichter nam de benen, maar werd later alsnog aangehouden.



Landelijke bekendheid

In een landelijke televisieprogramma werd al eens gewaarschuwd voor de oplichter René B. De man werd in februari van dit jaar opnieuw aangehouden voor dergelijke feiten, maar loopt inmiddels weer vrij rond.



De man heeft een strafblad van 15 pagina's. "Zijn strafblad wemelt van deze feiten. Het zit de man kennelijk in zijn bloed", zei de rechter. De oplichter was zelf niet op de zitting aanwezig.