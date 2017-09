Rechter spreekt man vrij van inbraak, maar 'met pijn in het hart'

Een 24-jarige man uit Schoonoord is vrijgesproken van een woninginbraak in Emmer-Compascuum (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 24-jarige man uit Schoonoord is vrijgesproken van een woninginbraak in Emmer-Compascuum. Met pijn in het hart, zei de rechter. De man heeft alle schijn tegen, maar wettig bewijs ontbreekt.

Sleutelkastje

De man woont sinds kort in Schoonoord. Hij is vaker veroordeeld voor woninginbraken. Hij heeft een vaste werkwijze: het sleutelkastje wordt verbroken en de man komt binnen. Ook in juli 2016 in Emmer-Compascuum kwam de inbreker op die manier binnen. De bewoner was enkele weken weg. Zijn ouders pasten op de woning. Die ontdekten later dat onder meer de televisie, computer en gereedschap ontbraken. Zij belden de politie.



Roze handschoenen

Op een slaapkamer vonden de ouders later roze werkhandschoenen, met daarin dna-materiaal van deze verdachte. De man zweeg bij de politie en de rechter. Hij ontkent de inbraak en omdat de handschoenen later werden ontdekt, is niet meer hard te maken dat de 24-jarige man dan ook de inbreker is geweest. De rechter moest de man vrij spreken, ook al had de officier vijf maanden cel geëist.



Schande

"Schande!", riepen de ouders van de bewoner die naar de zitting waren gekomen. "Het huis was voor ons afgesloten, daarom hebben wij die handschoenen niet eerder ontdekt", riep de vader boos.