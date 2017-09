Dode otter gezocht: 'Hij was zo dood, dat 'ie niet zelf is weggelopen'

PATERSWOLDE - Wie heeft de dode otter meegenomen die vorige week werd aangereden op de Groningerweg bij het Paterswoldsemeer? Dat wil boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten graag weten.

De dode otter werd vorige week in het Elsburger Onland gezien door een vrijwilliger. "Hij was onderweg en had geen tijd om te stoppen. Toen hij de otter een uurtje later wilde ophalen, was hij weg. En de otter was zó dood, dat 'ie niet zelf is weggelopen", vertelt boswachter Zwiers tegen RTV Noord Volgens Zwiers moet de otter zijn meegenomen door een mens. "Een otter kan wel acht tot negen kilo worden. Geen dier in de Onlanden gaat daarmee aan de haal."De boswachter wil de otter graag terug om dna-onderzoek te doen, zodat in kaart kan worden gebracht hoe het met de otterpopulatie gaat. "We doen onderzoek bij alle overreden otters. Zo kunnen we achterhalen waar hij vandaan komt en bij welke familie hij hoort."Waar het dier nu is, is dus onduidelijk. "Misschien wilde die persoon helpen door het beest op te ruimen of wil iemand hem opzetten. Waarschijnlijk is hij ergens in een vrieskist beland. Dus wie heeft er een dode otter in zijn diepvries liggen?"