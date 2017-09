Oogsttijd is begonnen: meer landbouwverkeer op Drentse wegen

ZUIDVELD - Het is oogsttijd en dat betekent dat ook de Drentse wegen weer gevuld worden met landbouwverkeer. Soms tot ergernis van andere weggebruikers.

"Soms vraag ik mij wel af waarom de trekkers juist tussen vijf en zes over de wegen moeten rijden", vertelt één passant. Een ander vertelt dat ze juist gewend is dat trekkers en combines door het dorp rijden.Gemengde reacties dus, maar uit onze stelling vandaag blijkt de stemmers zich lang niet altijd ergeren aan het landbouwverkeer.Toch snapt loonwerker Paul Prenger uit Zuidveld wel dat niet iedereen het prettig vindt dat landbouwverkeer over de openbare wegen rijdt. Zo nu en dan gebeurt het dat een automobilist toetert of rare stunts uithalen, vertelt hij.Ook al rijden de trekkers nu harder dan jaren geleden, automobilisten moeten geduldig zijn volgens Prenger: "De auto's moeten dan achter ons blijven, totdat ze op een veilige plek kunnen inhalen." Dat gebeurt volgens hem lang niet altijd. Soms worden de trekkers op onveilige plekken ingehaald en "daar word je als bestuurder toch wel angstig van."