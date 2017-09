Drents Landrecht uit 1412 volledig gerestaureerd

ASSEN - Het duurde anderhalf jaar, maar vanaf vanavond is het Landrecht van Drenthe uit 1412 dan eindelijk te bezichtigen in het Drents Museum. Het document is volledig gerestaureerd.

Het landrecht werd in 1412 opgesteld door de bisschop van Utrecht en was een soort grondwet voor de Drenten. Er staan onder meer afspraken in over strafrecht en de belastingplicht. Door de eeuwen heen viel het belangrijke document steeds verder uit elkaar.Het herstellen van het document was een lang gekoesterde wens van het Drents Archief en ook de provincie. Maar het was een kostbare en moeilijke klus. Het Drents Archief kreeg een subsidie van in totaal 60.000 euro om een papierrestaurator in te schakelen om het eeuwenoude document weer in elkaar te zetten."Het is het oudste document dat ik ooit in handen heb gehad", zegt restaurator Marieke Kraan. Voor de restaurator is het monnikenwerk.Zij moest eerst alle opgeplakte stukjes weer loshalen en elke keer dat zij zo'n kwetsbaar stukje optilde met een pincet, viel het in nog meer stukjes uiteen. Die moest Kraan weer aan elkaar plakken en verstevigen. Aan het eind moest die hele puzzel in elkaar worden gezet."Ja, klaar. Eindelijk", blikt de restaurator terug. "Ik ben heel opgelucht dat het allemaal is gelukt, want het was best spannend soms. Er is geen vaste gebruiksaanwijzing voor zoiets als dit. Dus je moet bij heel veel dingen het wiel uitvinden. Wat is nou de beste aanpak? Moet je de stukjes eerst allemaal los naast elkaar leggen of kun je bijvoorbeeld al beginnen met de stukjes in de linkerbovenhoek te plakken en daar stukjes aan te leggen?"Voorlopig zal de restaurator niet weer zo'n grote klus krijgen van het Drents Archief, want dit is volgens projectleider Redmer Alma het belangrijkste oude document dat het archief heeft. "En gelukkig hebben we ook geen stukken die zo uit elkaar gevallen zijn dat ze deze aandacht behoeven."Het Landrecht is tot en met 10 december in het Drents Museum te zien en daarna kan het publiek terecht bij het Drents Archief.