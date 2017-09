ChristenUnie: Tekort aan openbare laadpalen electro-auto's

ChristenUnie-statenlid Roy Pruisscher (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

ASSEN - In Drenthe moeten veel meer openbare oplaadpalen voor elektrische auto's komen. Dat wil de ChristenUnie in Provinciale Staten.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

"Er zijn nu al te weinig laadpalen, maar in 2020 helemaal, als we niks doen", zegt CU-Statenlid Roy Pruisscher.



"De komende jaren kopen naar verwachting steeds meer mensen een elektrische auto. Nog voor 2020 gaan meer automerken elektrische auto's produceren, waarbij grote innovaties op het gebied van techniek en actieradius zichtbaar zijn. Cruciaal voor deze ontwikkeling zijn voldoende openbare laadpalen' zegt Pruisscher.



Niet voorbereid

Uit de zogenoemde Benchmark Elektrisch Vervoer 2017 blijkt volgens de ChristenUnie dat het huidige netwerk van (semi)openbare laadpalen niet is voorbereid op de huidige en toekomstige vraag naar elektrische voertuigen van bewoners.



Economische kansen

"Ook het Rijk is van mening dat een goede laadinfrastructuur nodig is voor een succesvolle doorontwikkeling van de elektrische auto en dit economische kansen biedt voor Nederland.

Daarom is een rijksbijdrage beschikbaar voor provincies die de uitrol van publiek toegankelijke laadinfrastructuur willen stimuleren' aldus Pruisscher. Daar moet Drenthe volgens het Statenlid ook gebruik van maken.



De Rijksbijdrage is onderdeel van de Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Deze rijksbijdrage kan tot 1 juli 2018 worden aangevraagd, waarbij de toekenning plaatsvindt op basis van ''wie het eerst komt, die het eerst maalt'.