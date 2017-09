Onderzoek op het Hijkerveld wijst uit dat nachtdieren niet van groen licht houden

Nachtdieren houden niet van groen licht (foto: RTV Drenthe)

HIJKEN - Nachtdieren houden niet van groen licht. Dat ontdekte onderzoeker Kamiel Spoelstra van het Nederlands Instituut voor Ecologie.

De groene lampen die her en der in lantaarnpalen zijn geplaatst om de natuur te ontzien, zijn dus eigenlijk niet geschikt. Rode lampen zijn volgens hem veel beter. Spoelstra zette de afgelopen jaren in een aantal natuurgebieden, onder andere op het Hijkerveld, lantaarnpalen neer die verschillende kleuren licht uitstralen.



Fel

​"Groen is eigenlijk op het vaste land nergens een goede keuze, dan kun je beter zacht wit licht gebruiken of licht aan de rode kant van het spectrum. Dat heeft te maken met het feit dat er relatief veel blauw licht inzit. Nachtdieren kunnen dat licht beter zien en zullen dat als fellig ervaren", zegt Spoelstra.



Rood licht

Gemeenten die met hun straatverlichting rekening willen houden met de natuur, kiezen vaak voor groen licht. Dat is gebaseerd op onderzoek op boortorens. Trekvogels bleken het minst gevoelig voor deze kleur licht. Maar voor land- en nachtdieren geldt dat niet.



"Door de experimenten met de verschillende kleuren weten we veel meer van vleermuizen. We hebben goed kunnen laten zien dat het rode licht veel minder verstorend is voor ze. Verder weten we dat alle kleuren licht bosmuizen erg verstoren, maar dat bijvoorbeeld woelmuizen ook veel minder last hebben van het rode licht", aldus Spoelstra.