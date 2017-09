Kinderen lopen met Jan Kruis-zegels tijdens kinderpostzegelactie 2017

ASSEN - Jan, Jans, de kinderen en de rode Je-weet-wel-kater. Wie kent ze niet? Vanaf vandaag worden ze verkocht als kaarten en zegels tijdens de kinderpostzegelactie.

Tot groot genoegen van de stichting Jan Kruis Collectie. "Dat is natuurlijk fantastisch en ik denk ook dat Jan dat heel leuk gevonden zou hebben", vertelt John Croezen van de stichting. Zij kregen de collectie van Kruis in beheer na het overlijden van de striptekenaar. Al tijden zijn verschillende partijen bezig met een museum voor het werk van Kruis. Onlangs werd bekend dat de stichting Jan Kruis Museum zichzelf heeft opgeven, omdat ze het toch niet rond kreeg. Zonde, meent de stichting Jan Kruis Collectie. De plannen die de stichting Jan Kruis Museum had, worden nu doorgezet door de stichting Jan Kruis Collectie."Wij hebben het stokje overgenomen en we zijn nu opnieuw bezig om die stichting weer op te richten", vertelt Frans Le Roux van de Collectie. De nieuwe stichting begint met de realisatie van een virtueel museum. Bezoekers moeten via de computer een kijkje kunnen nemen in het werk van Kruis en ook moet het mogelijk zijn om striptekenlessen van Kruis te volgen.Croezen en Le Roux, beide vrienden en collega's van Jan Kruis, zijn ervan overtuigd dat er ook een fysiek museum moet komen. De gestrande plannen van een te realiseren museum in Westerbork doen geen afbreuk aan die gedachte. "We zijn gewoon op zoek naar een goede locatie en een interessante gemeente die inziet dat het wel iets heel bijzonders kan zijn", vertelt Le Roux.Mensen die nu al wat van Kruis' werk willen zien kunnen tot februari naar de Jan Kruis tentoonstelling in het Stripmuseum in Groningen.