'Defensie had dood militairen in Mali kunnen voorkomen'

ASSEN - De mortiergranaat die vorig jaar de militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) van de Luchtmobiele Brigade in Assen doodde tijdens een oefening in Mali, maakte deel uit van een partij van duizenden granaten die niet veilig waren.

Defensie was ervan op de hoogte dat de mortiergranaten ondeugdelijk waren, meldt RTL Nieuws . Dat zegt Jean Debie, voorzitter van de defensievakbond VBM, tegen RTL. Hij stelt dat als defensie de eigen veiligheidsprocedures had gevolgd, het ongeluk niet was gebeurd.De in Bulgarije gemaakte granaten zouden in 2006/2007 met spoed zijn besteld voor de Afghanistan-missie. Volgens RTL Nieuws adviseerde een keurmeester van defensie in een rapport de partij af te keuren omdat de granaten onveilig zouden zijn. Dat rapport zou door defensie zijn genegeerd. Het was al bekend dat er een defect was aan de granaat, die ontplofte in de buis van de 60 mm-mortier.Tegenover RTL Nieuws noemt Debie de dood van de militairen onnodig. Hij zegt dat de granaten ook niet waren gecontroleerd nadat zij in Afghanistan waren geweest. Dit terwijl dat onder meer vanwege de klimaatverschillen wel nodig was. Uiteindelijk belandde de overgebleven munitie in Mali.Volgens Debie is er fout op fout gemaakt. "Als Defensie de veiligheidsorganisatie goed had ingericht, als er geluisterd was naar specialisten en inspecteurs, had dit niet hoeven te gebeuren."De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) komt morgen met een rapport over het ongeluk. Defensie reageert tot die tijd niet op de berichtgeving. De nabestaanden van de twee omgekomen militairen zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het onderzoek. Ze geven volgens RTV Noord na de bekendmaking van het onderzoeksrapport een reactie.De OVV uitte in juni harde kritiek op Defensie vanwege het dodelijke ongeval vorig jaar bij een schietoefening in Ossendrecht, waarbij een militair om het leven kwam. Zo vond de oefening plaats in een ongeschikt en niet gekeurd schiethuis.