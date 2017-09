Personeelstekort bij defensie: 'Ik voel mij weleens een loser'

HAVELTE - Defensie kampt met een groot personeelstekort. Op 1 juli waren er 4.800 militaire vacatures en 800 burgervacatures. Te weinig jonge mensen willen bij defensie werken en de mensen die er wel werken, gaan vaak weer weg.

"Ik zie om me heen steeds meer collega's vertrekken naar een goedbetaalde baan buiten defensie", zegt een onderofficier op de Johannes Postkazerne in Havelte tegen de NOS . "Dan voel ik me op oefening weleens een loser. Het is toch wel koud in zo'n bos."Vandaag was er een kennismakingsdag voor schoolverlaters. "De mensen die hier vandaag zijn, zijn vaak dit jaar begonnen aan hun laatste schooljaar", zegt majoor Benjamins, wervingsofficier. "Ze staan in februari voor een keuzemoment: wat ga ik na het behalen van mijn diploma doen? Dan behoort ook defensie tot de mogelijkheden."Een onderdeel van het kennismakingsprogramma is rondlopen met een bepakking van vijftig kilo. "Het ging niet, het was veel te zwaar", zegt een leerling die met zijn klas op bezoek is. Ze worden opgeleid tot automonteur.Het is volgens de NOS voor de meesten geen droom om bij defensie te gaan werken, maar ze kunnen zich wel voorstellen dat het leuk werk is. "Niet om te schieten hoor, straks ga ik zelf dood", zegt een andere leerling. "Ik wil werken als monteur."Op de kazerne staan pantservoertuigen en andere defensievoertuigen. "Het is wel gaaf die tanks, maar ook moeilijk," zegt een andere monteur in spé. "Een auto is simpel. Bij tanks zitten er ook nog allemaal wapens op."De komende jaren zal het alleen maar moeilijker worden om nieuwe mensen te vinden. De traditionele doelgroep, schoolverlaters, wordt steeds kleiner. En de arbeidsmarkt trekt aan, zodat defensie moet concurreren met andere werkgevers."Dit jaar hebben we 3.200 man aangesteld bij de krijgsmacht, van de 4.000 aanstellingsopdrachten die we hadden. Er is nog veel werk te doen. Dus we zijn op allerlei plekken in het land met dit soort evenementen bezig."Ook Benjamins merkt dat aan de andere kant mensen defensie juist weer verlaten. Grote oorzaak van de leegloop is demotivatie door te weinig carrièremogelijkheden. De oudere medewerkers die langer moeten doorwerken houden topfuncties bezet, waardoor een grote middengroep vast zit.En te weinig en gebrekkig materieel om goed mee te oefenen werkt ook bepaald niet motiverend. Jaren van bezuinigen hebben hun sporen nagelaten op de defensieterreinen, maar ook op de loonstrookjes van de militairen.Minister Hennis heeft de Tweede Kamer laten weten dat alles op alles wordt gezet om personeel vast te houden en nieuw personeel aan te trekken.