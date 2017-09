Vrouw (42) uit Assen aangehouden na mishandeling bejaarde

ASSEN - De politie heeft vanavond een 42-jarige vrouw uit Assen aangehouden als verdachte van het mishandelen van een 71-jarige vrouw.

De mishandeling gebeurde volgens de politie op de openbare weg. De vrouw is aangehouden aan de Hoofdlaan. "De aanleiding ligt in de relationele sfeer en de 42-jarige vrouw zit vast op het politiebureau in Assen voor verder onderzoek", laat de politie weten.Hoe de mishandeling heeft plaatsgevonden, kan de politie in verband met het onderzoek niet zeggen.