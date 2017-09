Nieuwe docu geeft 'ontluisterend beeld' van No Surrender

EMMEN - Klaas Otto noemde No Surrender vlak na de oprichting in 2013 een motorclub volgens het boekje. Een gezellige club mannen bij elkaar die een toertocht maken, een biertje drinken en afsluiten met een barbecue.

Misdaadjournalist John van den Heuvel maakte destijds een documentaire over hem. Nu, vier jaar later, is alles anders. "Ik heb de afgelopen maanden in kaart proberen te brengen wat er nou is terechtgekomen van de woorden van Otto en dan krijg je een heel ander, vrij ontluisterend beeld, van die club."Voor zijn nieuwe documentaire 'Motorbendes onder vuur' sprak Van den Heuvel onder meer met oud-leden van No Surrender, de club die inmiddels wordt geleid door captain Henk Kuipers uit Emmer-Compascuum. Ook sprak hij met andere betrokkenen en mensen van de politie en het Openbaar Ministerie.Van den Heuvel: "De ex-leden geven aan dat het beeld van de gezellige mannenclub toch iets genuanceerder ligt. Op clubavonden wordt wel gezellig een biertje gedronken, maar daar worden ook allerlei criminele zaken besproken. Dat gaat over zaken als drugshandel, cocaïnetransporten en wapenhandel. Ook moeten aspirant-leden allerlei criminele activiteiten plegen omdat ze anders niet verder kunnen doorgroeien in de club."De misdaadjournalist heeft Kuipers niet gesproken. "Ik heb wel vaak via WhatsApp-contact met hem gehad en ik heb hem een keer ontmoet bij een tv-programma. Ik vind Henk een buitengewoon aimabele man, maar dat is hij denk ik vooral voor zijn vrouw, kinderen en zijn vrienden. Als leider van No Surrender heb ik grote twijfels over hem. Ik ben daar als misdaadjournalist kritisch over, dat wordt ook van mij verwacht, en daar is hij niet altijd blij mee."Dat geldt voor meer leden van motorclubs, zegt Van den Heuvel. "Ze hebben erg lange tenen. Zij mogen van alles en iedereen iets vinden, maar zodra er iemand vanuit de journalistiek iets kritisch zegt over de club, zijn dat handlangers van justitie of doen ze hun werk niet goed. Ik haal daar mijn schouders er maar over op."Dat motorclubs bij justitie onder de loep liggen, begrijpt de misdaadjournalist wel. "Het is aan de rechter om te bepalen of de verdenkingen tegen motorclubleden terecht zijn, maar als je de incidenten van de afgelopen paar jaar bij elkaar optelt, dan kun je niet anders dan concluderen dat het meer is dan een speeltuinvereniging."Tegen de afdeling van No Surrender Emmen loopt een onderzoek in verband met drugshandel en geweld , maakte het Openbaar Ministerie in januari dit jaar bekend. De president van het chapter is inmiddels veroordeeld voor drugshandel . Een lid uit Nieuw-Amsterdam verschijnt later voor de rechter. Ook loopt er nog een onderzoek naar de rest van de top in Emmen, onder wie Henk Kuipers. Kuipers zelf ontkent dat zijn club zich bezighoudt met criminaliteit.Ook loopt in Groningen een rechtszaak tegen meerdere No Surrender-leden die worden verdacht van afpersing, mishandeling en ontvoering van een ex-lid van de motorclub in Eelde en Glimmen.De nieuwe documentaire Motorbendes onder vuur is vanaf vrijdag te zien op het themakanaal Videoland van RTL.