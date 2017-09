Dost verliest van Messi

VOETBAL - Het affiche vooraf was mooi. De winnaar van de Zilveren Schoen tegen de winnaar van de Gouden Schoen in het afgelopen seizoen, oftewel Bas Dost tegen Lionel Messi. Maar beide spelers konden niet echt hun stempel op de Champions League-wedstrijd tussen Sporting Portugal en FC Barcelona drukken. De Catalaanse club won in Lissabon met 1-0.

De sterspeler van FC Barcelona hield de Nederlandse spits van Sporting Lissabon afgelopen seizoen af van de Gouden Schoen, de trofee voor de topscorer van Europa. De Argentijn maakte 37 goals, terwijl de teller van oud-FC Emmen-spits bleef steken op 34.



Fortuinlijk

De enige treffer van de wedstrijd was een fortuinlijke. Sebastián Coates werkte de bal in zijn eigen doel, nadat Luis Suárez een vrije trap van Messi had verlengd.



Wissel

Dost begon bij de thuisclub overigens op de bank en viel kort voor rust in. Zijn concurrent in de spits, Seydou Doumbia, kreeg de voorkeur.



In de poule van FC Barcelona en Sporting Portugal won Juventus op eigen veld met 2-0 van Olympiakos, waardoor Barcelona nu zes punten heeft. Sporting en Juventus volgen met drie punten. Olympiakos is na twee wedstrijden nog puntloos.