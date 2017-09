E&O-voorzitter Söllner: Realistische begroting na bankroet

Het eerste herenteam van E&O (foto: RTV Drenthe/ Karin Mulder) Het eerste damesteam van E&O (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

HANDBAL - De schulden zijn afbetaald. Handbalvereniging E&O uit Emmen is weer gezond. En als het aan voorzitter Ernst Söllner ligt, zal de club - onder zijn bewind - niet nog eens zover afglijden.

Geschreven door Karin Mulder

"We hebben hard gesaneerd. Halverwege vorig seizoen hebben we de laatste schulden afbetaald. De kassa is wel leeg, maar we hebben alles betaald", aldus Söllner tijdens de ploegenpresentatie van E&O.



Vier jaar geleden was de club op sterven na dood. De vereniging had een schuld van 250.000 euro en werd serieus in haar voortbestaan bedreigd.



Eigen gezicht

De club vindt het belangrijk om in de toekomst haar eigen gezicht te behouden. Dat betekent dat de jeugdopleiding belangrijk blijft en dat men het liefst werkt met spelers uit Emmen en omstreken. Spelers van buiten worden alleen aangetrokken als het concrete verbeteringen zijn.



"We gaan gedegen te werk. We kijken wat onze vaste bron van inkomsten is, aan de hand daarvan stellen we een begroting op en gaan we te werk. Dat betekent dat je af en toe wel tegen je sportieve plafond aanloopt, maar dat hebben we besproken met de huidige trainers. Stapje voor stapje proberen we meer geld te genereren. En de paar centen die we hebben proberen we gedegen in de vereniging te stoppen. Die gaan niet automatisch naar het eerste dames- of herenteam", verklaart Söllner.



Oproep voor meer vrijwilligers

Ook deed de voorzitter tijdens de teampresentatie een oproep voor vrijwilligers. "We hebben last van vergrijzing. Daar moet je wat mee doen. Alleen de volgende generatie is daar niet mee opgegroeid. Mijn ouders gingen altijd mee. Dus zij deden automatisch al van alles. Maar nu zijn er ook zoveel andere dingen. Maar als je als club wil doorgroeien met het aantal jeugdleden, moet je zorgen dat er genoeg vrijwilligers zijn. We willen iets ontwikkelen waarmee we de continuïteit binnen de club kunnen garanderen", besluit voorzitter Söllner.