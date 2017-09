Programma derde divisie: ACV naar Capelle

ACVteamfoto1718

VOETBAL - Voor de clubs in de derde divisie staat morgen alweer de zesde speelronde op het programma. Het Asser ACV neemt het op tegen Capelle.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Op papier een kansrijke wedstrijd, want Capelle won in de eerste vijf duels slechts één keer en staat met vier punten er drie onder ACV. Maar de Assenaren behaalden hun zeven punten allemaal op eigen veld. In de uitwedstrijden, tegen DVS'33 en Jong FC Groningen was de ploeg van trainer Fred de Boer tot nu toe kansloos.



Hieronder het complete programma van de derde divisie:



Scheveningen - Magreb '90

Jong FC Volendam - ONS Sneek

VVOG - ASWH

Spijkenisse - DOVO

Capelle - ACV

Harkemase Boys - ODIN 59

Jong FC Groningen - DVS'33 Ermelo

Quick Boys - Spakenburg

Jong FC Twente - Jong Almere City FC