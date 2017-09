Rookoverlast in de omgeving van Haren

Rookoverlast in de omgeving van Haren (foto: Archief RTV Drenthe)

HAREN - Aan de Meerweg in het Groningse Haren stond vanochtend een grote bult hooi in brand. De brandweer waarschuwde dat Drentse inwoners in de omgeving van Haren last konden hebben van de rook.

De brandweer adviseert om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Maar zodra het kan de woning wel ventileren.



Omdat het mistig was vanochtend en er weinig wind stond, duurde het even voordat de rook weg was.



De brand brak rond twee uur in de nacht uit, maar was vier uur later nog niet uit. De brandweer liet de bult hooi uitbranden.