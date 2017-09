Autobranden in Assen en Hoogeveen

Een autobrand in Assen aan de Tiendlanden (foto: Persbureau Meter) Even later was er een autobrand in Hoogeveen (foto: Persbureau Meter) Aan de Eisenhowerstraat brandde een auto volledig uit (foto: Persbureau Meter)

ASSEN/HOOGEVEEN - In Assen, aan de Tiendlanden stond net na 12 uur vannacht een auto in brand. Het vuur kwam vooral uit de motorkap.

Een aantal uur later kreeg de brandweer een melding van een autobrand aan de Eisenhowerstraat in Hoogeveen. De auto stond in lichterlaaie en was niet meer te redden.



Hoe de branden zijn ontstaan, is nog niet duidelijk.