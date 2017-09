Brand in schuur in Hollandscheveld onder controle [update]

In Hollandscheveld staat een schuur in brand (foto: Persbureau Meter)

HOLLANDSCHEVELD - De brand in een schuur in Hollandscheveld is onder controle. De brandweer heeft het sein brand meester gegeven.

De brand woedde in een schuur achter een rijtjeswoning in de Kreuzestraat. Omdat de brandhaard moeilijk te bereiken was, rukte de brandweer uit met groot materieel.



Voorkomen kon worden dat de brand oversloeg naar de woning en andere schuren. De woning raakte wel beschadigd en liep rook- en waterschade op. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis.



Uit voorzorg werden enkele naastgelegen woningen ontruimd.