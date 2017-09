Onderzoeksraad: Defensie schoot tekort bij mortierongeluk Mali

DEN HAAG - Defensie is ernstig tekort geschoten in de zorg voor de veiligheid van de Nederlandse militairen in Mali. De mortiergranaten waren niet veilig en de medische gezondheidszorg was niet op orde.

Dit is te lezen in een rapport dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) vanmorgen bekend maakte. Aanleiding voor het onderzoek was het ongeval op 6 juli 2016. Een mortiergranaat ontplofte toen bij een oefening in Mali. Bij het ongeluk kwamen de militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) om het leven. Ze waren gelegerd in de kazerne in Assen. Nu blijkt uit het onderzoek dat de granaat zwakke plekken had in het ontwerp.De granaten waren eerder via het Amerikaanse ministerie onder grote tijdsdruk aangeschaft voor de missie in Afghanistan. Procedures en controles werden achterwege gelaten omdat Defensie dacht dat het Amerikaanse leger de munitie zelf in gebruik had en de veiligheid had gecontroleerd. Dit terwijl in het koopcontract expliciet stond dat dit niet zo was.In Mali werden de granaten opgeslagen in een niet-gekoelde container, waardoor ze aan te hoge temperaturen zijn blootgesteld. Toen de OVV dit jaar naar Mali afreisde om de resterende granaten te onderzoeken, bleken deze er niet meer te zijn. Defensie verklaarde daarna dat de granaten al in het najaar van 2016 waren vernietigd.Een derde militair raakte zwaargewond. De zwaargewonde militair kreeg in het Togolese hospitaal waar hij naar toe was gebracht geen goede medische hulp. In het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad is te lezen dat de artsen 'weinig doortastend optraden'. Zo werd er geen gestructureerd onderzoek gedaan naar het letsel. Vanuit Defensie ontbrak het toezicht op het ziekenhuis.De Raad stelt dat het belang van munitieveiligheid en goede medische voorzieningen ondergeschikt is geraakt aan de voortgang van de missie in Mali.Voorzitter van de defensievakbond VBM, Jean Debie, gaf gisteren al aan dat de mortiergranaat die vorig jaar werd gebruikt bij het dodelijk ongeluk, niet veilig was . En dat defensie hiervan op de hoogte was. Hij stelt dat als defensie de eigen veiligheidsprocedures had gevolgd, het ongeluk niet was gebeurd.Het hele rapport is hier te lezen . In een video laat de Onderzoeksraad voor Veiligheid een reconstructie zien.