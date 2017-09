Stelling: Een verplicht bezoek aan de Nachtwacht is betuttelend

ASSEN - Scholen moeten al hun leerlingen minstens één keer verplicht een bezoek laten brengen aan de Tweede Kamer en aan het Rijksmuseum, waar de Nachtwacht hangt. Dat hebben de vier partijen die over een nieuw kabinet onderhandelen met elkaar afgesproken.

De schooluitjes zijn onderdeel van een breder cultuurpakket. Ze moeten de leerlingen helpen bij te brengen wat de Nederlandse identiteit inhoudt. Op de scholen komt ook meer aandacht voor de Grondwet en het Wilhelmus.