Minister van Defensie: onze plicht om herhaling te voorkomen

DEN HAAG - Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie heeft gereageerd op het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Zo noemt ze ''het onze plicht om herhaling te voorkomen".

Vandaag kwam de OVV met de resultaten van het onderzoek naar het dodelijke mortierongeval vorig jaar in Mali. Hierbij kwamen de militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) om het leven. Defensie schoot tekort zegt het rapport. Zo waren de granaten niet veilig en de medische zorg niet op orde.Daarnaast wil de minister volledige openheid van zaken bieden aan de nabestaanden en defensiemedewerkers.Hennis laat weten de aanbevelingen van de OVV over te nemen. De zorg voor wapens en munitie moet worden verbeterd zodat het materiaal geschikt is om te gebruiken in het buitenland. Ook moet de medische zorg voor de militairen worden verbeterd.