Ouders omgekomen militair noemen rapport 'schrijnend'

ASSEN - De ouders van Henri Hoving, één van de twee militairen die omkwamen bij het mortierongeluk vorig jaar in Mali, noemen de conclusies van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 'schrijnend' en 'niet te filmen'.

Dat zeggen de ouders vandaag tegen RTV Noord De Onderzoeksraad kwam vandaag met een rapport waarin de resultaten staan van het onderzoek naar het mortierongeluk vorig jaar . De 29-jarige Henry Hoving en de 24-jarige Kevin Roggeveld kwamen daarbij om het leven. Een derde militair raakte gewond. De Onderzoeksraad concludeert dat Defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van de Nederlandse militairen in Mali. De granaten waren niet veilig en de medische gezondheidszorg was niet op orde.Zo vertoonde de granaat die werd gebruikt tijdens de oefening zwakke plekken in het ontwerp. De ouders van Hoving zeggen dat er sprake is van dood door schuld. Zo zeggen zij tegen RTV Noord dat er geen sprake meer kan zijn van een bedrijfsongeval. Ze vinden het ongelooflijk dat Defensie het leven van haar eigen militairen op het spel zet.Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie reageerde ook op het rapport . Ze neemt de aanbevelingen van het OVV over en wil zorgen voor openheid van zaken voor de nabestaanden en medewerkers.