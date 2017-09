Rechtbank tikt OM op de vingers in witwaszaak Emmen

ASSEN/EMMEN – De rechtbank in Assen is niet te spreken over het optreden van de officier van justitie in een witwaszaak die zich zou hebben afgespeeld in Emmen. Tot twee keer toe heeft officier Peter van der Spek nagelaten een opdracht van de rechtbank uit te voeren.

De officier bekende vandaag dat het hem nog niet gelukt was om alles duidelijk in het dossier te krijgen. Daar had hij volgens de voorzitter van de rechtbank Herman Fransen genoeg tijd voor gehad en de rechtbank nam hem dat kwalijk. Van der Spek zei dat hij de politie opdracht gegeven had verder onderzoek te doen, “maar dat is waarschijnlijk door een communicatiefout niet gebeurd. Het is treurig dat we het niet hebben”, aldus Van der Spek.Twee 22-jarige mannen uit Emmen en het Duitse Meppen worden ervan verdacht zestien Volkswagens en meerdere scooters te hebben witgewassen. Ze zouden tussen november 2014 en januari 2015 de gestolen auto’s uit elkaar hebben gehaald in een loods aan de Bokslootdwarsweg in Emmen en de onderdelen hebben doorverkocht. Zelf ontkennen de mannen.De mannen werkten volgens het Openbaar Ministerie vanuit meerdere gehuurde garageboxen in de loods. De politie doorzocht ze en vond, behalve auto- en scooteronderdelen, ook veel spullen uit de gestolen auto’s, zoals cd’s en kentekenbewijzen. Alles werd in beslag genomen.De rechtbank was het met advocaat Justin Luiten, die beide verdachten bijstaat, eens dat het dossier erg onduidelijk is over de in beslaggenomen spullen. Er staat niet duidelijk in welke voorwerpen in welke box in beslag zijn genomen en aan welke verdachte ze worden gelinkt. Voorzitter Fransen van de rechtbank noemde het dossier ‘een zoekplaatje’.In juli vorig jaar kreeg officier Van der Spek de opdracht het dossier te verduidelijken met hulp van de politiemensen die de zaak hebben onderzocht. In april dit jaar was dat nog niet gebeurd en gaf de rechtbank hem opnieuw de opdracht. Dat was toen reden om de zaak uit te stellen.Advocaat Luiten vroeg opnieuw om uitstel van de zaak om het dossier compleet te krijgen. De rechtbank, die de hele dag voor de zaak had uitgetrokken, vindt het zo belangrijk dat dat gebeurt dat ze instemde. Fransen: “Maar met pijn in het hart, kan ik u zeggen.”Vandaag was de derde zitting in de zaak. Wanneer de zaak verder gaat, is nog niet bekend.