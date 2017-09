Commandant C5 hoorde de kogels om zijn kop vliegen

DEN HAAG/DE PUNT - Commandant C5 van de aanvalsgroep mariniers zag een hand uit een zijraampje komen en dacht dat er geschoten werd toen hij de gekaapte trein bij De Punt bestormde.

"Ik hoorde de kogels om mijn oren vliegen", verklaarde C5 voor de rechtbank in Den Haag. Daar werd vandaag het verhoor voortgezet van de elf mariniers die in 1977 betrokken waren bij de beëindiging van de treinkaping.Het verhoor is onderdeel van de rechtszaak tegen de Staat over de gewelddadige beëindiging van de kaping. Nabestaanden van de kapers eisen een schadevergoeding en willen duidelijkheid over wat er met de gijzelnemers is gebeurd.C5 verklaarde dat hij op 75 meter afstand van de trein direct een korte vuurstoot gaf nadat hij de kogels om zijn oren had horen vliegen. Daarna sloot hij weer aan bij zijn groep.De commandant verklaarde verder als eerste naar binnen te zijn gegaan. Over de radio gaf hij door dat in de coupé twee dode kapers lagen en dat ze klaar waren. Toen de pelotonscommandant zei dat er nog iemand moest zijn vonden ze een derde kaper onder de andere twee.George Flapper was een van de gegijzelde passagiers. Hij volgt in Den Haag de verhoren van de mariniers. Volgens hem lijken ze elkaar op bepaalde punten tegen te spreken. Ook verbaast hij zich over het feit dat de mariniers onherkenbaar worden verhoord. Volgens hem lijkt het erop dat Defensie iets heeft te verbergen.