PvdA en CDA: wacht nog een maand met handhaving camping Anloo

Tien bewoners moeten per 1 oktober hun huis verlaten (Foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe)

GIETEN - Bewoners van camping Anloo moeten beter geholpen worden met het vinden van een nieuwe woning. Dat zeggen de politieke partijen PvdA en CDA van de gemeente Aa en Hunze. Vanavond dienen ze een motie in om te zorgen dat de bewoners ten minste nog een maand langer in hun huis kunnen blijven wonen en geholpen worden met het vinden van een nieuwe woning.

Geschreven door Marjolein Knol

Tien bewoners van chalets op het recreatiepark bij Anloo mogen niet meer permanent wonen op het park en krijgen anders een dwangsom van 30.000 euro. De gemeente wil de permanente bewoning stapje voor stapje tegengaan, besloot ze in 2004. Aanvankelijk zou de gemeente na 1 april vorig jaar al een eerste groep van tien bewoners aanpakken. De groep maakte bezwaar en spande een rechtszaak aan tegen de gemeente. De rechter stelde de gemeente in haar gelijk.



'Wij zijn niet geïnformeerd'

In totaal wonen er nog zo'n veertig bewoners op het park. Zij voeren vanmiddag actie bij het gemeentehuis in Gieten, om te zorgen dat ze toch op het park mogen blijven wonen. "Er zijn mensen bij die zijn 79 jaar, die wonen hier al 12 jaar. Die zet je toch niet zomaar op straat?", zegt actievoerder Bennie Roossien.



De PvdA en CDA zeggen vooral geschrokken te zijn door de deadline van handhaving: 1 oktober. "Wij willen als gemeenteraad nog de gelegenheid krijgen om goed te luisteren naar deze mensen, dat kan nu niet", zegt PvdA-raadslid Henk Santes. "Wij zijn ook niet geïnformeerd over die deadline van handhaving."



Kartonnen doos

De twee partijen dienen vanavond een motie in, waarin staat dat de gemeente nog een maand moet wachten met handhaven. Dit zodat de gemeenteraad de tijd krijgt om goed in gesprek te gaan met de bewoners en kan kijken hoe het staat met de herhuisvesting. "We hebben het dus niet over het besluit of de bewoners daar permanent mogen wonen of niet", zegt Santes.



Santes: "We vinden het belangrijk dat deze mensen straks niet in een kartonnen doos onder een viaduct terechtkomen. De gemeente moet de bewoners alle hulp bieden om ze goed te begeleiden naar een andere woning."



Insprekers

Vanavond dienen de partijen de motie 'Vreemd aan de orde van de dag' in tijdens de raadsvergadering. Vooraf aan de raadsvergadering krijgen twee actievoerders nog kort de kans om in te spreken, hoewel het onderwerp niet op de agenda staat.