Nieuwe discotheek Rolderstraat voorlopig dicht op vrijdagavond

Het pand waar de discotheek zit (foto: Marjolein Knol)

ASSEN - De nieuwe discotheek in de Rolderstraat in Assen is op vrijdagavond alweer gesloten. Eigenaar Paul van Essen opende de disco twee weken geleden nadat drie andere uitgaansgelegenheden in de stad dichtgingen.

Jeugd van van onder de 18 jaar kon op vrijdagavond terecht en jeugd van 18 jaar en ouder op de zaterdagavond.



Maar de vrijdagopening was van korte duur. Van Essen sloot noodgedwongen de deuren omdat een aantal jongeren tot 18 jaar zich eerst had ingedronken en beschonken de discotheek binnenkwam. Dit terwijl de vrijdagavond alcoholvrij is.



De zaterdagavond blijft open voor jongeren van 18 jaar en ouder.